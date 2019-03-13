Справу екс-податківців Клименка передають до суду, - Луценко

За словами Луценка, прямо зараз томи справи вантажаться для відправки до Печерського райсуду Києва

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что дело бывших налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передается в суд. Об этом он заявил в ходе заседания Временной следственной комиссии парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Фото: дело экс-налоговиков

По словам Луценко, прямо сейчас тома дела грузятся для отправки в Печерский районный суд Киева.

"Матиос не пришел сюда, потому что он на работе. Прямо сейчас он лично грузит тома дела "вертолетных налоговиков" для отправки в Печерский суд", - добавил Луценко.

По его словам, производство состоит из 1100 томов, в нем фигурируют свыше 50 фигурантов.

Как известно, 24 мая 2017 года правоохранители провели свыше 400 обысков в 15 областях Украины в рамках дела о налоговых площадках экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

В ходе следственных действий были задержаны полсотни бывших и действующих сотрудников Государственной фискальной службы. Их доставляли в Киев на вертолетах для избрания меры пресечения.

Напомним, летом следователи Главной военной прокуратуры ГПУ завершили досудебное расследование в отношении 27 бывших работников Государственной налоговой инспекции, налоговой службы Министерства доходов и сборов времен Клименко.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос прогнозировал, что Генеральная прокуратура завершит расследование в отношении экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко до конца 2017-го.