Справу екс-міністра енергетики Насалика призначено до розгляду по суті

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що сьогодні відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення Насалика у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.



"На засіданні колегія суддів розглянула та відмовила в задоволенні клопотання сторони захисту щодо повернення обвинувального акту прокурору та закриття справи. Після розгляду вказаних клопотань, підтримавши позицію державного обвинувачення, суд ухвалив призначити вказане провадження до розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.



Розгляд обвинувального акту заплановано на 12:00 год. 23 січня 2020 року.

Раніше колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відвела головуючого у справі ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

За версією слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 і 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань майже 1, 25 млн доларів.