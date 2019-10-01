Справу депутата Київоблради направили до ВАКС

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро складено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Київської обласної ради. Про це повідомляє прес-служба САП.

Справу направили до антикорупційного суду. Правоохоронці встановили, що протягом лютого-квітня 2019 року депутат вимагав і отримав хабар у сумі 5 тисяс доларів за вплив на співробітників правоохоронних органів з метою повернення майна, вилученого у приватного підприємця.

"Посадовцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 квітня співробітники Державного бюро розслідувань спільно з поліцейськими затримали депутата Київської обласної ради за отримання хабара у розмірі 5 тис. доларів. Чиновника затримали безпосередньо при отриманні хабара.

Крім того, у Києві прокуратура спільно зі Службою безпеки затримали на вимаганні та отриманні хабара колишнього і чинного посадових осіб КМДА. Їх затримали "на гарячому" під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів.