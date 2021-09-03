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Справа ПВК: Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Автор: Инна Собора

Підозрюваного у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням екс-нардепа Семена Семенченка залишили під вартою. Апеляційний суд не задовільнив клопотання адвокатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Так, 3 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - повідомили в прес-службі суду.

Нагадаємо, Семенченку інкримінують створення приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії.

Також йому пред'явили звинувачення в обстрілі телеканалу "112 Україна".

14 липня Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Однак 26 липня після клопотання прокурорів екс-нардепа знову взяли під варту.

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Семен Семенченко