Справа ПВК: Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Підозрюваного у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням екс-нардепа Семена Семенченка залишили під вартою. Апеляційний суд не задовільнив клопотання адвокатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду .

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - повідомили в прес-службі суду.

Так, 3 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту.

Нагадаємо, Семенченку інкримінують створення приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії.

Також йому пред'явили звинувачення в обстрілі телеканалу "112 Україна".

14 липня Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Однак 26 липня після клопотання прокурорів екс-нардепа знову взяли під варту.