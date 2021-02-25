Справу про блокування понад 400 сайтів закрили

"Ухвалено рішення про закриття вказаного кримінального провадження та одночасно - про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності", - сказала вона.

Максимець зазначила, що прокуратура ініціювала проведення службового розслідування у зв’язку з діями службових осіб Голосіївського управління поліції під час розслідування цієї справи.

"Будемо розбиратися, бо все проходило без участі прокуратури", - додала речниця прокуратури.

Як відомо, Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про блокування роботи понад 400 сайтів в рамках провадження за фактом шахрайства.