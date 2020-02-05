Справу Азарова передали до Вищого антикорупційного суду

Справу колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова передали у Вищий антикорупційний суд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Судова влада України".

Повідомляється, що сьогодні Апеляційна палата ВАКС суду розглянула апеляційну скаргу адвоката підозрюваних у справі, фігурантом якого є Азаров, на постанову Печерського районного суду від 5 грудня 2019 року.

Колегія суддів вирішила скасувати постанову Печерського райсуду від 5 грудня 2019 і передати матеріали за скаргою адвоката у Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз готується зняти санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

СБУ розшукує Азарова за перевищення влади або службових повноважень, в той же час Інтерпол відмовився оголошувати його в розшук. В січні 2015 року Печерський районний суд Києва виніс постанову про арешт Азарова, що дозволяє вимагати його екстрадиції з Росії.

Він також є фігурантом кримінальної справи про публічні заклики до захоплення влади. Справу розслідує СБУ.