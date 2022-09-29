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Делегация Украины обсудила в США последствия применения ядерного оружия для России

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 14:22
Делегация Украины обсудила в США последствия применения ядерного оружия для России Фото: делегация Украины обсудила в США последствия применения ядерного оружия для России (t.me/David_Arakhamia)
Автор: Сергей Пышкин

Делегация Украины обсудила в США резолюцию-предупреждение России о применении ядерного оружия против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Провели отличную встречу с сенатором Линдси Грэмом, автором знаменитой резолюции Сената о признании России страной-спонсором терроризма, которую мы отрабатывали во время нашего предыдущего визита в США", - пишет Арахамия.

По словам Арахамии, также делегации обсудила с США последствия для России применения ядерного оружия против Украины. Пытаются достичь соглашения, согласно которому ядерный удар будет расцениваться Штатами аналогом нападения на страны НАТО.

"Принятие такой резолюции станет мощным сигналом агрессору", - отметил Арахамия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов оценил риск применения Россией против Украины ядерного оружия.

Между тем, по данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Путин все же прибегнет к ядерному удару.

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