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Делегация Украины будет бойкотировать ПА ОБСЕ до момента исключения России

Фото: делегация Украины будет бойкотировать ПА ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Украинская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет бойкотировать ее работу из-за нежелания изменить правила и изгнать Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook члена делегации, депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук.

Она рассказала, что постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России.

"Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян - пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", - написала она.

В Варшаве проходит 20-е заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Польша не выдала визы российской делегации, которая намеревалась принять участие в заседаниях. Украинская делегация предложила внести правки в регламент, позволяющий лишить Россию полномочий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания ПА ОБСЕ призвал исключить Россию из организации.

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