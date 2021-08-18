Делегація уряду Афганістану попросила Катар про тимчасовий притулок

Урядова делегація Афганістану на переговорах з радикальним рухом "Талібан" в Досі попросила владу Катару про тимчасовий притулок. Її учасники планують дочекатися створення інклюзивного афганського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Pajhwok .

За його інформацією, представники урядової делегації Афганістану, які беруть участь у переговорах з талібами, що захопили владу в країні, в Досі, попросили про тимчасовий притулок в Катарі до створення інклюзивного уряду.

Переговори в Досі між урядом Афганістану і талібами велися з Вересня 2020 року. Консультації неодноразово переривалися. Під час зустрічей сторонам не вдалося досягти домовленостей по жодному з питань.