Делегація ПАРЄ відвідає Україну для спостереження за другим туром виборів

Ілюстративне фото (flickr.com/oecd)

Делегація ПАРЄ у складі 16 осіб на чолі з Анжелою Сміт відвідає Україну

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у складі 16 осіб на чолі з Анжелою Сміт відвідає Україну для спостереження за другим туром президентських виборів 21 квітня. Про це повідомляє пресс-служба ПАРЄ.

Делегація ОБСЄ прибуде в Україну разом зі спостерігачами від Парламентської асамблеї ОБСЄ, Європейського парламенту та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).

Делегація зустрінеться, зокрема, з кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським або їх представниками, а також з представниками Центральної виборчої комісії та ЗМІ.

Нагадаємо, ЦВК 15 квітня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента України. Всього зареєстровано 2,7 тис. офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій і 21 іноземної держави.

Додамо, спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Илка Канерва заявив, що перший тур виборів був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення. За словами спецкоординатора ОБСЄ, в цілому вибори президента України проходили вільно, і кандидати могли змагатися без обмежень.

Разом з тим, представник групи спостерігачів за президентськими виборами в Україні від ПАРЄ Березень ван де Вен заявив, що виборчий процес в Україні був організований на високому рівні і без обмежень для учасників процесу.