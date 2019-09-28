Делегація Грузії відмовляється їхати на сесію ПАРЄ

Грузинська делегація не буде у повному складі брати участь в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це сказав представник Грузії в ПАРЄ Георгій Канделакі, передає LB.ua.

Остаточне рішення відвідувати сесію ПАРЄ через деякий час підтвердить глава делегації. За словами Канделакі, Грузія підтримує позицію України і ще п'яти країн через повернення Росії до складу Асамблеї.

"Я підтримую цей бойкот. Я з самого початку виступав за це. Незважаючи на те, що в липні це голосування (щодо відновлення повноважень делегації РФ, - ред.) було не на нашу користь. Кажучи "нашу", я маю на увазі шість країн: Україну, Грузію, Польщу і країни Балтії, які взяли участь у демарш проти повернення Росії в ПАРЄ", - сказав Канделакі.

Він додав, що на наступному тижні всі заходи, які відбуватимуться на полях ПАРЄ, святкові.

"Заходи будуть присвячені 70-річчю з дня заснування Ради Європи. І немає причин у нас або в українських колег піднімати келих шампанського з російською делегацією", - сказав він.

Нагадаємо, делегація Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що не буде приймати участі в осінній сесії організації.

Незабаром заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив про тиск на нову делегацію України через секретаріат ПАРЄ. За його словами, делегацію України змушують прибути в Страсбург.