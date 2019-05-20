У делегації США промову Зеленського назвали вражаючою

У делегації США промову президента Володимира Зеленського назвали вражаючою. Про це повідомив міністр енергетики США Рік Перрі у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він заявив, що США продовжать підтримувати народ України у захисті її незалежності.

"У нас не дуже чисельна, але дуже значуща група людей, які прибули зі США на цю подію. Вже казалось. Якби у нас було кілька днів запасу для приготування наша делегація була би в п'ятеро більше. Адже народ США стоїть поруч із народом України. Промова президента Зеленського була вражаючою та потужною", - заявив Перрі.

Він додав, що одна з найяскравіших ілюстрацій свободи України - це свобода економіки.

"Вибори були для народу України, а не для нього. США будуть продовжувати підтримувати народ України у захисті незалежності і у прагненні до свободи, одна з найяскравіших ілюстрацій свободи - це свобода економіки", - заявив Перрі.

Нагадаємо, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради. Народний депутат Валерій Карпунцов повідомив, що сьогодні ввечері повинні відбутися консультації президента Володимира Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради.