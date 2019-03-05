У справі Скрипалів встановлений четвертий підозрюваний

Підозрюваний також був співробітником Головного розвідувального управління РФ

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть четвертый подозреваемый. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

По словам Доброхотова, он и другие расследователи занимаются идентификацией четвертого подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика и его дочери. При этом личность подозреваемого журналист не раскрыл, но заявил, что он тоже был сотрудником Главного разведывательного управления РФ.

"Мы предполагаем, что есть четвертый человек, - об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемая четвертая кандидатура. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ, и он весьма активно перемещался по Европе", - сказал Доброхотов.

Напомним, как писало РБК-Украина, в деле Скрипалей установлен третий подозреваемый. В частности, в расследовании Вellingcat говорилось, что третий российский офицер ГРУ, который находился в Британии в момент отравления Сергея и Юлии Скрипалей "Новичком" в марте 2018 года, прибыл в Болгарию за несколько дней до отравления предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Добавим, полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двоих россиян, которых подозревают в причастности к отравлению.