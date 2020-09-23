У справі "Роттердам+" немає складу злочину, - САП

Досудове розслідування у справі "Роттердам+" не змогло встановити факти вчинення злочину або шкоди від дії цієї формули.

Про це повідомив прокурор САП Віталій Пономаренко в ході засідання Вищої антикорупційного суду.

"3,5 роки майже тривало досудове розслідування. 3,5 роки ми, тобто сторона обвинувачення, намагалися довести наявність складу злочину, але це не полювання на відьом... нам не вдалося зібрати комплекс дій, щоб скласти обвинувальний акт... Ми вважаємо, що доказів недостатньо", - повідомив прокурор в ході судового засідання.

Після суду прокурор ще раз підтвердив журналістам, що зібрані докази не дають підстав стверджувати про скоєння злочину. "Можна однозначно сказати, що немає провини й немає збитків", - повідомив прокурор.

Прокурор також зазначив, що експертами не було встановлено наявність шкоди від дії формули.

"Оскільки експертами не встановлено наявність шкоди, тому справа закрита за відсутністю складу правопорушення", - повідомив прокурор.

Таким чином, суд закінчив розгляд скарги екс-народного депутата Віктора Чумака і віддалився для прийняття рішення.

Оголошення рішення суду очікується вранці 24 вересня.

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття справи.

Формула "Роттердам+" діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, і припинила дію 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла.