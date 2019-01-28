У справі Ноздровської можуть провести нове розслідування

ТСК може сприяти проведенню нового розслідування

Временная следственная комиссия Верховной рады по нападениям на активистов может способствовать началу нового досудебного расследования в производстве по убийству Ирины Ноздровской. Об этом сообщил адвокат по делу Александр Панченко во время заседания ВСК, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, адвокаты посоветовались с экспертами по поводу вероятного количества лиц, которые могли совершить убийство.

"После ознакомления с материалами уголовного производства четко стало понятно, что одно лицо не могло совершить убийство. Проконсультировавшись со специалистами, мы выяснили, что там должно было быть несколько человек. Но на сегодняшний день мы ничего сделать не можем. Ведь полиция якобы не видит оснований для инициирования нового досудебного расследования", - сообщил Панченко.

Адвокат также обратился к ВСК с просьбой способствовать проведению расследования.

"Сам господин Россошанский указал место не там, где осуществлялось убийство. На сегодняшний день он отказывается в признании того, что он убил этого человека. И использует эти недостатки предварительного расследования для того, чтобы в последующем избежать уголовной ответственности. Мы со своей стороны просим вас содействовать тому, чтобы мы могли расследовать установленные факты, а также не дать возможности выйти на свободу виновному лицу", - добавил он.

В свою очередь председатель ВСК Борислав Береза ​​отметил, что адвокаты должны направить обращение в комиссию.

"Вы можете обратиться персонально к председателю комиссии с тем, с какими вопросами вы хотите, чтобы мы обратились (с запросом, - ред.). Тогда мы ждем", - сказал Береза.

Как писало РБК-Украина ранее, Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца арест обвиняемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской - Юрию Россошанскому.

Напомним, в Киевской области 1 января 2018 года в одной из рек правоохранители нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской. Так, юрист несколько лет вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

Добавим, в октябре 2018-го адвокат семьи Ноздровской Панченко заявил, что не получал извещения о назначении подготовительного заседания по обвинению Юрия Россошанского.