У справі ДПЗКУ оголосили обвинувальний акт

У Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі "Державної зернової корпорації України" (ДПЗКУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Facebook.

Повідомляється, що ВАКС почав розгляд по суті обвинувального акта у справі щодо керівника ДПЗКУ і двох директорів інших компаній, які звинувачуються у розтраті понад 88 млн гривень.

За даними слідства, керівник ДПЗКУ підписав два договори поставки кукурудзи з ВАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ВАТ "Васильківхлібпродукт". Надалі голова корпорації розпорядився перерахувати майже 50 млн гривень і 38,5 млн гривень в якості передоплати. Однак зазначений у договорах товар був відсутній на підприємствах, а керівник ДПЗКУ не збирався виконувати угоди. Як наслідок, корпорація втратила понад 88 млн гривень.

"На засіданні, яке відбулося 18 листопада 2019, прокурором САП було оголошено обвинувальний акт", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в квітні НАБУ оприлюднило антирейтинг розгляду справ у судах. Зокрема, у справі ДПЗКУ майже 2,5 року засідання переносилися з різних причин. З грудня 2016 року в суді не досліджували жодного доказу.

Нагадаємо, раніше в кінці жовтня в Литві затримали екс-голову Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука. Його підозрюють у нанесенні збитків на 60 млн доларів.