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Удають, що нічого не сталося. В Росії працюють більше 500 іноземних компаній, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Близько 1,5 тисячі іноземних компаній припинили операції або ж вийшли з ринку Росії з початку повномасштабного вторгнення окупанта на територію України. Водночас більш як 500 компаній продовжують удавати, що нічого не сталось.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, станом на сьогодні, Росію покинули 1439 іноземних компаній з 70 країн, які представляють 55 індустрій.

"Зараз у нас на радарі МЗС є ще 580 компаній, які продовжують з Росією бізнес "as usual" (як зазвичай, - ред.), тобто роблять вигляд, що нічого не сталося. Ми з ними будемо працювати. Ми не можемо їм наказати, але я думаю, що ми з часом досягнемо необхідного результату", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що американська корпорація Starbucks заявила про припинення бізнесу в Росії.

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