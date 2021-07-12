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Що робити при укусі змії: рекомендації МОЗ

Автор: Марія Кучерявець

При укусі змії необхідно терміново звернутися за медичною допомогою. Однак, якщо госпіталізація потребує певного часу, необхідно дотримуватися деяких правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НСЗУ.

"При укусі змії потрібно якнайшвидше звернутись по медичну допомогу. Зателефонуйте за номером 103 або самостійно відвезіть постраждалу людину до лікаря", - наголошують медики.

У відомстві підкреслюють, що лише лікар зможе надати необхідну медичну допомогу та застосувати при необхідності протиотруту.

Однак, якщо госпіталізація вимагає певного часу, потрібно надати першу допомогу людині, а саме дотримуватися такого алгоритму:

  • забезпечити спокій та мінімум рухів потерпілого;
  • давати пити багато рідини;
  • звільнити уражену ділянку тіла від одягу, взуття.

Крім того, при укусах в область кінцівки необхідно зафіксувати її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці).

Як зазначають в НСЗУ, до приїзду лікаря необхідно продезінфікувати рану та накласти стерильну пов'язку.

Також, за можливості, прикласти до рани лід, загорнутий у тканину.

Медики наголошують, що в жодному разі не треба розрізати рану і висмоктувати отруту, припікати рану, накладати джгут чи давати постраждалому алкоголь.

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківській області трьох дітей госпіталізували через укуси змій.

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змея