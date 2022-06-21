Що робити, якщо ви втратили зв’язок з родичами через війну: алгоритм

Під час війни досить часто трапляються випадки, коли цілі сім'ї втрачають між собою зв'язок. У Мінреінтеграції розповіли, як чинити у випадку, якщо ви чи ваші родичі загубилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну інструкцію на сайті відомства.

Алгоритм складається з трьох наступних кроків:

Повідомляємо органи Національної поліції за місцем проживання про зникнення людини. Звертаємось до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію: 1648 - та спільно з операторами заповнюємо спеціальну анкету. Звертаємось до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти для уточнення інформації:

• 0800 339-247 (с понеділка по пятницю с 9.00 до 17.00)

• (095) 896-04-21 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber)

• (050) 600-25-37 (віддалений режим роботи: тільки повідомлення у Telegram та Viber)

"Слід надавати якомога більше інформації: копії документів, фото та відео зниклої людини, її медичні довідки, особливі прикмети (шрами, татуювання)", - зазначають в Мінреінтеграції.