У справах Майдану про підозру повідомили майже 70 особам, - ГПУ

Обвинувальні акти до суду направили щодо 16 осіб

О подозрении сообщено 66 лицам, подозреваемым в причастности к убийствам протестующих на Майдане в ходе Революции достоинства. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в отношении 16 человек обвинительные акты направлены в суд.

"Учитывая, что в эти дни годовщина именно убийств, по причастных к убийствам результаты следующие. Сообщено о подозрении в целом 66 лицам. По поводу 16 обвинительные акты направлены в суд. Относительно 4 расследование продолжается в настоящее время, еще 46 человек находятся в розыске. В общем сообщено о подозрении лицам, которые подозреваются в организации преступлений - это бывшее руководство государства, бывшему президенту, руководство СБУ, руководство милиции Киева, их подчиненным", - сообщил Горбатюк.

Напомним, Горбатюк отметил, что в небольших делах относительно преступлений на Майдане назначаются условные меры наказания или отсутствует привлечении к ответственности.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря прошлого года в ГПУ анонсировали, что следственные эксперименты по расстрелам на Майдане 20 февраля 2014 года могут завершиться до конца 2018 года.

Добавим, в октябре адвокаты Небесной Сотни заявляли, что расследование убийств на Майдане находится под угрозой из-за затягивания работ на Институтской.