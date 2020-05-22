Справи проти Порошенка стають очевидним політичним переслідуванням, - Сюмар

Справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка стають цілковито очевидним політичним переслідуванням як для ЄСПЛ, так і "всіх, хто розуміє що таке право".

Про це написала народний депутат від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Прикметно, що на виконання вказівок відразу активізується ДБР і виконує абсурдні за своєю правовою природою "відосіки" про виклик на допит. Хоча повістки явно не так вручаються. Але в діях ДБР головною є інформаційна складова, бо юридичних перспективи - відсутні", - додає Сюмар.

Окрім того, за її словами, період відродження української державності закінчився. Нерозуміння базових основ геополітики та дипломатії у діючої влади дозволяє росіянам швидко зробити те, що не вийшло у 2013 році.

"Заради ток-шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука і Коломойського, Україна втручається в американські вибори, втрачає підтримку найбільшого стратегічного партнера США і відіграє чітку ФСБ-шну постановку антиамериканської істерії й, як наслідок, остаточне повернення в зону впливу РФ", - вважає Сюмар.

Нагадаємо, 22 травня Державне бюро розслідування оприлюднило повістку про виклик екс-президента Петра Порошенка на допит у якості свідка. П’ятого президента України чекають у ДБР 26 травня об 11:00.

Раніше повідомлялось, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента Петра Порошенка.

Водночас, у штабі колишнього віце-президента США Джозефа Байдена відреагували на так звані "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими". У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика.

Петро Порошенко, коментуючи цю ситуацію, заявив, що п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України, мета якої - підірвати двопартійну підтримку України Сполученими штатами.