Справи Майдану: колишньому замкомандира кримського "Беркуту" оголосили підозру у держзраді

За даними слідства, обвинувачений в період з березня по вересень 2014 року, будучи українським громадянином і займаючи пост в правоохоронних органах АР Криму, надав допомогу країні-агресору в проведенні підривної роботи проти України.

"З цією метою він склав присягу співробітника так званого "спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ РФ в АР Крим - загону міліції особливого призначення "Беркут" (з квітня 2016 року - загін міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Республіці Крим і місту Севастополя)", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Зазначається, що обвинуваченому пред'явлені підозри у скоєнні злочинів, передбачених наступними статтями КК України:

ч. 4 ст. 41;

ч. 2 ст. 365;

ст. 340;

ч. 1 ст. 111.

У Генпрокуратурі нагадали, що обвинувачений з 2016 року перебуває в розшуку за підозрою в перевищенні влади і службових повноважень, що супроводжувалися насильством, скоєному 11 грудня 2013 року для протидії мирним акціям протесту в Києві.