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Справи Майдану: колишньому замкомандира кримського "Беркуту" оголосили підозру у держзраді

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику командира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України. Його підозрюють в організації незаконного перешкоджання акціям протесту 11 грудня 2013 року в Києві та державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, обвинувачений в період з березня по вересень 2014 року, будучи українським громадянином і займаючи пост в правоохоронних органах АР Криму, надав допомогу країні-агресору в проведенні підривної роботи проти України.

"З цією метою він склав присягу співробітника так званого "спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ РФ в АР Крим - загону міліції особливого призначення "Беркут" (з квітня 2016 року - загін міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Республіці Крим і місту Севастополя)", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Зазначається, що обвинуваченому пред'явлені підозри у скоєнні злочинів, передбачених наступними статтями КК України:

  • ч. 4 ст. 41;
  • ч. 2 ст. 365;
  • ст. 340;
  • ч. 1 ст. 111.

У Генпрокуратурі нагадали, що обвинувачений з 2016 року перебуває в розшуку за підозрою в перевищенні влади і службових повноважень, що супроводжувалися насильством, скоєному 11 грудня 2013 року для протидії мирним акціям протесту в Києві.

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