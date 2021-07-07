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Декрет для чоловіків в Україні: Кабмін затвердив порядок надання відпустки

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Україна, Середа 07 липня 2021 14:08
Декрет для чоловіків в Україні: Кабмін затвердив порядок надання відпустки Фото: Кабмін схвалив порядок надання декрету чоловікам в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні. Таке рішення уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Кабмін затвердив порядок надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини для чоловіка, батька дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та для бабусі, дідуся чи іншого повнолітнього родича одинокої матері", - зазначив парламентар.

Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Працівник має використати декрет не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Нагадаємо, в Україні зрівняли чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку. На початку травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, в середині квітня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною.

Зазначимо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

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