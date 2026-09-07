Некоторым украинцам дадут почти 19,5 тысяч на отопление: кто и как может получить деньги

В этом году отдельные категории украинцев могут получить 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Помощь рассчитана на жителей прифронтовых громад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Facebook.
Согласно информации Корецкого, по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона в этом году получат однократно более 380 тысяч семей.
"В прифронтовых громадах", - уточнил чиновник.
Он добавил, что для этого правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций.
"Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики", - поделился Корецкий.
Глава Кабинета министров объяснил, что речь идет о поддержке для украинцев, которые больше всего в ней нуждаются:
Заявление на единоразовую помощь можно подать несколькими разными способами:
Сделать это, по данным Корецкого, нужно до 30 октября 2026 года.
В заключение премьер-министр сообщил, что украинцы смогут получить одноразовую выплату на прохождение отопительного сезона (в прифронтовых громадах):
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить субсидию на дрова и сжиженный газ, но есть условие.
Кроме того, мы объясняли, как в Украине упростили правила для резервного тепла.
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