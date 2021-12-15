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Декларацію про підтримку вступу України до ЄС підписала ще одна країна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Словенія підписала декларацію про визнання європейської перспективи України. Вона стала сьомою державою, яка підписала цей документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України", - написав Зеленський.

Глава держави подякував прем'єр-міністру Словенії Янезу Яншу за тверду підтримку і допомогу Україні. Зеленський також зазначив, що в ході зустрічі обговорювалися спільні перспективні інвестиційні проєкти.

В Офісі президента України уточнили, що підписання декларації відбувалося на полях саміту Східного партнерства.

Нагадаємо, 8 грудня декларацію про визнання європейської перспективи України підписала Хорватія.

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