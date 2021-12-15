Декларацію про підтримку вступу України до ЄС підписала ще одна країна

Словенія підписала декларацію про визнання європейської перспективи України. Вона стала сьомою державою, яка підписала цей документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.
"Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України", - написав Зеленський.
Глава держави подякував прем'єр-міністру Словенії Янезу Яншу за тверду підтримку і допомогу Україні. Зеленський також зазначив, що в ході зустрічі обговорювалися спільні перспективні інвестиційні проєкти.
В Офісі президента України уточнили, що підписання декларації відбувалося на полях саміту Східного партнерства.
Нагадаємо, 8 грудня декларацію про визнання європейської перспективи України підписала Хорватія.