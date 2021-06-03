Декларація про контакти з олігархами: кого зобов'яжуть подавати і кому загрожує звільнення

Хто має задекларувати контакти з олігархами

Декларацію про контакти повинні подавати публічні чиновники в разі особистої зустрічі або онлайн з олігархами або їх представниками. При цьому не потрібно декларувати зустрічі в ефірі радіо або ТБ, а також на судових засіданнях.

Подавати декларації зобов'яжуть президента, голову Верховної ради, його заступників, нардепів, прем'єра, міністрів і заступників, голову СБУ, генпрокурора, голову Нацбанку і всіх їхніх заступників. Також такий документ мають будуть подавати судді, голова і члени Нацтелерадіо, АМКУ, Рахункової палати, Центрвиборчкому, Вищої ради правосуддя.

Сюди ж відноситься секретар РНБО і його заступники, керівництво Держкомтелерадіо, Фонду держмайна, НАЗК, НАБУ, Держбюро розслідувань і Бюро економічної безпеки України, а також омбудсмени, чиновники категорії "А", керівництво місцевих державних адміністрацій, вищі офіцери ЗСУ і начальство правоохоронних органів.

Кому загрожує звільнення за неподання декларації

Порушення обов'язку подавати декларації про контакти з олігархами є підставою для притягнення до політичної та/або дисциплінарної відповідальності. При цьому якщо олігарх не повідомив, що він включений до реєстру олігархів, це не звільняє чиновника від відповідальності.

Згідно із законопроектом, за неподання декларації про контакти звільненню підлягає керівництво СБУ, НАБУ, Держбюро розслідувань, члени Вищої ради правосуддя, голова і члени Рахункової палати, а також Центральної виборчої комісії.

Крім того, неподання декларації визначено проступком як підставу для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності.

За порушення положень закону про олігархів відповідальність несуть секретар РНБО та його заступники, а також керівництво Офісу генпрокурора.