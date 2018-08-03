Супрун назвала 10 безкоштовних послуг сімейного лікаря

До списку входять також базові аналізи та дослідження

100% послуг первинної допомоги, які надає сімейний лікар, терапевт або педіатр, оплачуються медзакладу з коштів платників податків (державного бюджету). Про це в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила Супрун, до списку входять не лише всі послуги, які надають лікарі первинної медичної допомоги, а також базові аналізи та дослідження - вони перелічені на інфографіці.

Зокрема, безкоштовно можна пройти електрокардіограму, швидкий тест на тропонін, швидкий тест на вагітність, виміряти артеріальний тиск та вагу.

"Кожен з цих аналізів можна пройти за призначенням вашого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра у закладі охорони здоров’я, де він веде прийом. Інші дослідження та аналізи за необхідності виконуються за направленням вашого лікаря в поліклініках або лікарнях", - повідомила Супрун.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, пацієнти, які бажають отримати медичну допомогу у конкретного лікаря, підписують з певною медустановою декларацію, форму якої раніше затвердив Кабінет міністрів. Підписна кампанія стартувала в Україні з 1 квітня.

Суми коштів, що виділяються державою, залежать насамперед від вікових груп пацієнтів. Максимальне фінансування буде надано на лікування дітей у віці до 5 років і літнім людям старше 65 років.