У декларації нардепа Дубневича виявили порушення

Дубневич вніс недостовірні відомості до декларації за 2016 рік

В декларации нардепа от "Блока Петра Порошенко" Богдана Дубневича выявлены нарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАПК.

Сообщается, что агентство проверило ряд деклараций на основании обращений правоохранительных органов и общественных организаций. По результатам проверки выявили, что Дубневич в декларации за 2016 год отразил недостоверные данные.

В то же время в декларации нардепа Павла Ризаненко при проверке не обнаружили нарушений.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генеральную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.

Ранее РБК-Украина писало, что детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют возможное уклонение от уплаты налогов фирмами ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО НПП "Энергия-Новояворовск", конечными бенефициарами которых являются народные депутаты-принимать Ярослав и Богдан Дубневичи. В конце августа также сообщалось, что НАБУ расследует возможное недостоверное декларирование и незаконное обогащение Дубневичей.