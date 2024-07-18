В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Аварийные отключения света в четверг, 18 июля, были введены в нескольких областях Украины. При экстренных ограничениях графики не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Кировоградскую ОВА.

По состоянию на 15:00 экстренные отключения электроэнергии ввели в двух регионах - Кировоградской и Днепропетровской областях. Ограничения были введены по указанию "Укрэнерго".

Как отметил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, аварийные отключения ввели в связи с перегрузкой основного оборудования "Укрэнерго".

"Напомним, что во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать", - отмечают в ДТЭК.