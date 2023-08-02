Несколько крупных сетей АЗС снова подняли цены на бензин и дизель

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,38 гривен за литр (+0,48 гривен), на дизельное топливо 48,60 гривен за литр (+0,49гривен), на автогаз 23,51 гривен за литр (+0,05 гривен).

Цены на АЗС 2 августа

Прогноз на август

Напомним, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно 4 гривны из-за повышения налогов. Однако цены дополнительно выросли с 1 августа. Крупные сети АЗС подняли стоимость на 1 гривну.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина сказал, что обычно сети АЗС повышают цены примерно до 1 гривны за литр за один раз, чтобы не вызвать оттока покупателей, которые могут на время отказаться от этой сети. Собственно, это произошло 1 августа, когда несколько сетей подняли цены на 1 гривну.

"Плюс одна гривна - это стандартный уровень, на который операторы поднимают цены обычно, не боясь существенно повлиять на объемы реализации. Если больше - на 2-3 гривны, то сразу отпугивает покупателей", - добавил он.

Напомним, с 1 июля выросли налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.