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За несколько дней бойцы ССО уничтожили 8 единиц техники на юге (видео)

Фото: бойцы ССО уничтожают российскую технику на юге Украины (иллюстрация/facebook com usofcom)
Автор: Наталия Гурковская

Военные силы специальных операций (ССО) уничтожают вражескую технику на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Так, всего за несколько дней, удачными сбросами воины уничтожили 8 единиц техники оккупантов.

"Нашими птичками мы проводим постоянную аэроразведку местности, обнаруживаем объекты и уничтожаем технику и важные цели противника", - оператор БпАК 73 морского центра ССО Украины.

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По данным на утро 23 июня ВСУ ликвидировали еще 680 российских оккупантов. Кроме того, уничтожены 44 артсистемы и 30 единиц автомобильной техники.

Также с утра 23 июня, украинские силы обороны приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Донбассе. Отметим, что в последнее время ВСУ постоянно сбивают российские вертолеты. На этой неделе сбиты уже три вертолета оккупантов.

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