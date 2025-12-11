Декарбонизация в Украине не должна превратиться в деиндустриализацию, - PAEW

У предприятий есть три года, чтобы подать заявки на интегрированное экологическое разрешение, а в дальнейшем - перейти на лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ). Однако, по ее словам, при отсутствии реальных механизмов поддержки этот процесс может обернуться не экологической модернизацией, а деиндустриализацией.

По ее словам, сегодня предприятия действительно активнее задумываются над НДТМ, но между желанием модернизироваться и способностью профинансировать изменения - пропасть. Условия военной экономики, разрушения, необходимость инвестировать в энергетическую безопасность, логистику и восстановление мощностей делают масштабные экологические инвестиции почти недостижимыми без государственной и международной поддержки.

Эксперт отмечает, что внедрение НДТМ требует миллиардных капитальных вложений, длинных кредитных ресурсов, грантов, технических центров и программ модернизации - словом, так, как это было во время евроинтеграции Польши, Чехии, Румынии и других стран Восточной Европы. Именно поэтому НДТМ стали для них путем развития, а не приговором для старой промышленности.

В Украине же пока что бизнес получил лишь закон и обязательства, без финансовых инструментов перехода.

"Мы рискуем потерять промышленность под вывеской правильных европейских слов", - говорит Цыганок.

По ее мнению, без доступных кредитов, механизмов софинансирования, подготовки кадров и жестких технических критериев реформу может подменить "экологический секонд-хенд" - завоз устаревшего оборудования под видом модернизации, или просто закрытие промышленных предприятий.

Среди главных вызовов переходного периода эксперт называет инвестиционную неопределенность военного времени, критический дефицит инженерных кадров, риски завоза непригодных технологий и слабую систему контроля. Поэтому государство должно решить: или НДТМ станут инструментом развития с реальными переходными механизмами, или же превратятся в триггер вынужденного свертывания части украинской промышленности.

"НДТМ это правильный курс. Но без времени, денег и технической поддержки мы рискуем модернизировать экономику не вперед, а в сторону - путем исчезновения предприятий, а не их обновления", - подытожила Цыганок.