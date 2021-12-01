У грудні українців чекає один додатковий вихідний

У грудні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих днів і 9 вихідних. В останньому місяці року буде три вихідних дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Різдво Христове (25 грудня), цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 27 грудня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.
Крім того, в грудні відзначаються такі свята:
1 грудня - Всесвітній день боротьби проти СНІДУ
1 грудня - День працівників прокуратури
2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня - Міжнародний день інвалідів
4 грудня - День обіймів
5 грудня - День працівників статистики
5 грудня - Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку
6 грудня - День Збройних сил України
7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації
7 грудня - День місцевого самоврядування
9 грудня - Міжнародний день боротьби проти корупції
10 грудня - День прав людини
11 грудня - Міжнародний день гір
12 грудня - День Сухопутних військ Збройних сил України
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
15 грудня - День працівника суду
17 грудня - День працівника державної виконавчої служби
18 грудня - Міжнародний день мігрантів
19 грудня - День адвокатури
19 грудня День Святого Миколая
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
22 грудня - День енергетика
22 грудня - День дипломатичної служби України
24 грудня - День працівників архівних установ
25 грудня - Різдво Христове
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. У той же час в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.