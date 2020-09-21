"Контейнерний термінал Одеси" обробив перший поїзд на Тернопіль "УІК"

19 вересня ДП "КТО" прийняв перший контейнерний поїзд, який відтепер буде щотижня курсувати за маршрутом Одеса-порт – Тернопіль – Одеса-порт. Це перший регулярний поїзд, запущений ТОВ "Українська Інтермодальна Компанія" (ТОВ "УІК").

Будучи ініціатором обробки контейнерних поїздів в Одеському порту, адміністрація терміналу і її засновник - німецький концерн HHLA роблять перші успішні кроки на шляху до створення в Україні інтермодального сервісу європейського рівня.

Повний комплекс інтермодальних послуг включає шлях від точки завантаження на терміналі до кінцевого одержувача в імпортному напрямку, і від точки завантаження вантажу на складі відправника до порту в експорті. Крім портових і ж/д витрат у послугу включено міжнародне страхування відповідальності й обробка на залізничному терміналі всередині країни. Також клієнти можуть скористатися такими супутніми послугами як доставка в межах 30-250 км від станції до безпосереднього одержувача або відправника, розформування, стафірування контейнерів та інші сервіси.

"Надалі планується інвестування в інфраструктуру залізничних терміналів всередині країни в ключових точках виробництва і споживання, а також вкладення в рухомий склад і в майбутньому можливо і парк локомотивів. Це все те, чим володіє наша материнська компанія в Німеччині, і що успішно працює по всій Європі. У себе на терміналі реалізуємо проект реконструкції для подвоєння пропускної здатності потужностей з приймання і відвантаження контейнерів залізницею. Спільно HHLA та ДП "КТО" багато роблять для того, щоб розвивати інтермодальний сервіс в Україні", - зазначив генеральний директор ДП "КТО" Анастас Коккін.

В рамках початку діяльності ТОВ "УІК" по організації в Україні інтермодальних сервісів 30 липня між "Укрзалізницею", HHLA International GmbH, ДП "КТО"і ТОВ "УІК" був підписаний Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

За словами директора ТОВ "УІК" Наталії Бутенко, нова структура яка ставить перед собою завдання розширення та підвищення якості інтермодального сервісу в Україні в тісній співпраці з "Укрзалізницею".

"Один з перших наших кроків - запуск регулярного контейнерного поїзда з Одеського порту (ДП "КТО") на Тернопіль в партнерстві з ТОВ "Західний Контейнерний Термінал". Поїзд на даному етапі курсуватиме один раз в тиждень, надалі можливе збільшення частоти його відправок. Початок успішний, перший поїзд практично з повним завантаженням. Також планується інвестування в розвиток в Україні якісних інтермодальних сервісів за європейськими стандартами, організація регулярних контейнерних поїздів на інші напрямки по Україні", - зазначила Бутенко.

Нагадаємо, ТОВ "Українська Інтермодальна Компанія" є 100% структурою групи HHLA (порт Гамбург), провідного європейського оператора контейнерних терміналів (заснованого в 1885 р.), з безпосередньою участю найбільшого в Україні контейнерного термінала ДП "КТО".

Дочірня компанія HHLA Metrans - провідний інтермодальний оператор в Європі, орієнтований на залізничні перевезення контейнерів між морськими портами і внутрішніми територіями.

У 2019 р. Metrans перевезла понад 1,6 млн. TEU, організувавши понад 550 регулярних поїздів щотижня. Metrans не тільки надає послуги, але має у своєму розпорядженні 80 локомотивів і понад 3 тис. вагонів.