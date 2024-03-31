ua en ru
Вс, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Местами воздух прогреется до +24, на западе сильный ветер: погода на завтра

Воскресенье 31 марта 2024 16:29
UA EN RU
Местами воздух прогреется до +24, на западе сильный ветер: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 1 апреля, в Украине ожидается малооблачная погода. В западных областях предупреждают о порывах ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Как отмечает Укргидрометцентр, погода будет малооблачной и без осадков.

Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах днем и в западных областях местами порывы 17-22 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +24 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +5 до +10 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на юге будет колебаться от +6 до +10 ночью и от +15 до +22 днем;
  • на востоке будет колебаться от +4 до +7 ночью и от +20 до +23 днем.

Местами воздух прогреется до +24, на западе сильный ветер: погода на завтра

Фото: погода на 1 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Малооблачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +5 до +10, а днем от +19 до +24. В Киеве ночью от +8 до +10, а днем от +21 до +23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Более 5,4 тысяч россиян, 90 танков и не только: названы потери РФ за неделю
Более 5,4 тысяч россиян, 90 танков и не только: названы потери РФ за неделю
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России