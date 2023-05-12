Дефолт США: возможен ли он вообще и как ситуация в Вашингтоне повлияет на Украину

"Это стандартная ситуация, когда администрация президента не контролирует Конгресс и когда оппозиционные партии пытаются продемонстрировать, что в Белом доме сидят плохие люди, небрежно относящиеся к экономике", - сказал он.

Фурса уверен, что республиканский Конгресс и Белый дом достигнут согласия. "Все будет как обычно", - считает он.

В то же время он не исключил, что до 1 июня договоренностей не будет и повторится ситуация, "когда несколько недель чиновники не получают зарплату, когда они сидят дома".

По его словам, ситуация в этом году ничем не отличается от предыдущих лет, когда стоимость страховки от риска дефолта США также увеличивалась.

Фурса считает, что сильных колебаний на финансовых рынках из-за угрозы дефолта не будет. "Только фоново, как одна из потенциальных проблем, один из рисков", – сказал он.

Эксперт не видит серьезных угроз уменьшению финансовой поддержки Украины со стороны США. "Пока не вижу, как может повлиять. Трамписты, конечно, будут это использовать. Но сумма, выделяемая для Украины, - смехотворная на фоне бюджета США. У них дефицит бюджета в этом году будет 1,6 триллиона долларов, а финансовая поддержка Украины в этом году - 13 млрд долларов. Суммы настолько незначительны, что их даже не замечают", - отметил он.

По его словам, тема государственного долга США никак не повлияет на финансовый рынок Украины. "У нас единственный фактор - это война. Если бы не было войны, можно было бы спекулировать на тему, что может быть незначительное влияние. Но война уже обнулила все эти влияния", - сказал Фурса.

Эксперт убежден, что либерализация валютного рынка Украины в ближайшее время невозможна, поскольку она "сейчас не ко времени".