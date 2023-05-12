Дефолт США: возможен ли он вообще и как ситуация в Вашингтоне повлияет на Украину

Проблемы с потолком государственного долга в США повторяются довольно часто. В этом году ситуация не уникальна, и на Украину она не повлияет.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель директора "Драгон Капитал" Сергей Фурса.
"Это стандартная ситуация, когда администрация президента не контролирует Конгресс и когда оппозиционные партии пытаются продемонстрировать, что в Белом доме сидят плохие люди, небрежно относящиеся к экономике", - сказал он.
Фурса уверен, что республиканский Конгресс и Белый дом достигнут согласия. "Все будет как обычно", - считает он.
В то же время он не исключил, что до 1 июня договоренностей не будет и повторится ситуация, "когда несколько недель чиновники не получают зарплату, когда они сидят дома".
По его словам, ситуация в этом году ничем не отличается от предыдущих лет, когда стоимость страховки от риска дефолта США также увеличивалась.
Фурса считает, что сильных колебаний на финансовых рынках из-за угрозы дефолта не будет. "Только фоново, как одна из потенциальных проблем, один из рисков", – сказал он.
Эксперт не видит серьезных угроз уменьшению финансовой поддержки Украины со стороны США. "Пока не вижу, как может повлиять. Трамписты, конечно, будут это использовать. Но сумма, выделяемая для Украины, - смехотворная на фоне бюджета США. У них дефицит бюджета в этом году будет 1,6 триллиона долларов, а финансовая поддержка Украины в этом году - 13 млрд долларов. Суммы настолько незначительны, что их даже не замечают", - отметил он.
По его словам, тема государственного долга США никак не повлияет на финансовый рынок Украины. "У нас единственный фактор - это война. Если бы не было войны, можно было бы спекулировать на тему, что может быть незначительное влияние. Но война уже обнулила все эти влияния", - сказал Фурса.
Эксперт убежден, что либерализация валютного рынка Украины в ближайшее время невозможна, поскольку она "сейчас не ко времени".
Напомним, без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, если Конгресс продолжит бездействовать, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.
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