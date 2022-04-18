Дефолт Росії стає питанням тижнів, а не місяців, - Шмигаль

Через санкційний тиск дефолт Росії стає питанням декількох тижнів, а не місяців. Західні партнери мають намір посилювати санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення прем'єра Дениса Шмигаля.

"Порти всіх країн Європейського союзу припинили обслуговування російських кораблів. Також країни ЄС нарешті починають обговорення нафтового ембарго і посилення санкцій проти "Сбербанку". Ці рішення потрібні якомога швидше, ці рішення допоможуть зупинити війну. Дефолт Росії стає питанням навіть не місяців, а тижнів", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, українська сторона розраховує на дефолт Росії на початку травня.

А голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це всього лише питання часу, оскільки скоро Росія не зможе платити за своїми зобов'язаннями в іноземній валюті.

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