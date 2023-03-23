Дефицит сохраняется: почему в Украине подорожали овощи и что будет с ценами весной

В Украине наблюдается дефицит некоторых овощей, вызванный оккупацией юга страны, энергокризисом и некоторыми другими факторами. Удешевления продукции в ближайшее время ждать не стоит.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель главы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Денис Марчук.
Как отметил Марчук, в Украине зимой - в начале весны всегда повышались цены на овощи, что объясняется климатическими особенностями. "Мы полгода что-то сажаем и заготавливаем. Но его всегда недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, и соответственно мы становимся импортозависимыми", - сказал он, отметив, что сохранившиеся до весны овощи стоят достаточно дорого.
В этом году к этим ежегодным факторам добавился фактор войны и оккупации. "Временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей являются главными поставщиками овощей и ранних овощей. Соответственно мы видим сейчас отсутствие большого предложения таких продуктов, как лук, наиболее вызывающий сегодня ажиотаж. Но мы должны понимать, что около 35% заполнения рынка шло из Херсонской области. Этого мы пока к сожалению не имеем", - добавил эксперт.
Марчук отметил, что рост цен в последнее время обусловлен тем, что запасы к концу года заканчиваются, и Украина вынуждена импортировать овощи. В то же время в Европе в этом году также проблемы с луком из-за неурожая в Нидерландах. Аналогичная ситуация наблюдалась, например, в 2018 году.
Помимо оккупации на рынок овощей, влияет несколько других факторов. Среди них - погода осенью. "Когда мы собирали овощи и закладывали их на хранение, была прохладная дождливая погода. Соответственно не имели возможности качественно заготовить в достаточном количестве продуктов условного борщового набора", - сказал Марчук.
Заместитель главы ВАР отметил, что то, что хранили, требовало соответствующего ухода. "Нам добавились дополнительные затраты, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре. Производители вынуждены были закладывать в себестоимость затраты на энергоносители в виде генераторов. Одно дело генераторы небольшие, которые мы видим под кафе. Другое дело генераторы промышленные, которые нужны для выработки определенного количества киловатт-часов. Они достаточно дорогие, и эксплуатация достаточно дорогая", - напомнил эксперт.
Кроме того, обычно в марте в Украине уже было в достаточном количестве предложение ранних овощей из теплиц. Но из-за оккупации юга Запорожской области, где больше всего таких теплиц, этих овощей нет.
Кроме того, в условиях энергокризиса многие отказались от теплиц, потому что это было достаточно затратно. Также из-за отключения электроэнергии опоздали с рассадой огурцов. Отставание в графике составляет 1-1,5 месяца. Поэтому тепличные огурцы будут на рыке только в начале апреля, а цены начнут снижаться.
Еще более сложная ситуация с помидорами, для выращивания которых требуются значительные энергозатраты и освещение. "Те, кто занимался томатами, просто отказались", - сказал Марчук, отметив, что импорт из Турции достаточно дорог. Поэтому сейчас помидоры стоят примерно в 2-2,5 раза больше, чем год назад.
"И такая, к сожалению, ситуация продержится до сезона отрытой почвы обычно в этот период года", - сказал он.
Марчук прогнозирует, что цены на овощи в Украине будут постепенно дорожать до того момента, когда на рынке появится продукция отрытого грунта.
Марчук также не исключил, что большой спрос накануне Пасхи, которую будут праздновать 16 апреля, приведет к удорожанию овощей, в том числе помидоров, еще 5-10%.
"Спрос на овощи есть, предложение - недостаточное", - добавил эксперт.
Напомним, по данным Госстата, в феврале 2023 года овощи подорожали на 13,9 %. За последний год цены выросли на 36,2%.