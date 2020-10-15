Дефіцит валюти на міжбанку скоротився у два рази

Ситуація на міжбанківському валютному ринку поступово стабілізується. Упродовж тижня з 5 до 9 жовтня обсяг чистого попиту на іноземну валюту клієнтів банків скоротився понад як удвічі (зі 114 до 50,5 млн доларів).

Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, це дозволило Національному банку зменшити обсяг інтервенцій з продажу валюти до 8,7 млн доларів за тиждень, що є найнижчим значенням тижневих інтервенцій НБУ за останній місяць.

"Водночас збільшення чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на умовах "форвард" на тлі зростання пропозиції іноземної валюти на умовах "спот" свідчить про все ще високий рівень невизначеності економічних агентів", - додав він.

Нагадаємо, валютний форвард (currency forward) - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладення договору.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 5-9 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 8,7 млн доларів. Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши його у порівнянні з попереднім тижнем в шість разів (з 51,10 млн доларів).

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).