Дефіцит вугілля виник через аномальне падіння цін на електроенергію в квітні-липні, - Галущенко

Нестача вугілля на складах ТЕС виникла через аномальне падіння цін на електроенергію в квітні-липні 2021 року, спровоковане недобросовісними трейдерами-посередниками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

"Коли собівартість виробництва електричної енергії тепловими електростанціями, які працюють на вугіллі, складає близько 1 600 грн/МВт.год, а ціна електроенергії на ринку 600 грн чи навіть 400 грн, то навіщо ж працювати собі у збиток? З точки зору бізнесу я це прекрасно розумію. Ситуація з вугіллям – це наслідок ситуації на ринку", - повідомив міністр енергетики.

Галущенко наголосив, що завдяки зусиллям Міненерго, наразі ціна же дозволяє генеруючим компаніям працювати не в збиток і закуповувати достатню кількість вугілля.

"Ми бачимо, що вже почали укладати контракти на імпорт вугілля. ДТЕК уже про це заявив, і "Центренерго" працює над тим, щоб теж додатково законтрактуватися по імпорту. Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП", - наголосив міністр.