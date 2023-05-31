Дефицит товара и персонала. Reuters рассказало о влиянии санкций на продавцов одежды в РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Российские дизайнеры и бренды пытаются занять нишу, которая за последние 15 месяцев сильно пострадала из-за западных санкций", - говорится в материале.

Ксения Жданова, которая руководит собственным брендом одежды KSEW, рассказала, что самой большой проблемой для РФ являются международные соглашения, поскольку теперь их стало труднее проводить. Она объяснила, что российская промышленность чрезвычайно зависит от импорта.

Еще одной проблемой является нехватка персонала. Reuters пишет, что в России не хватает швей и специалистов по текстилю. Обычные россияне пытаются сделать вид, что западные санкции на них не повлияли, однако в то же время они заявляют о высоких ценах на товар. Некоторые из них ездят за одеждой в Казахстан, поскольку не все бренды завозят в РФ.

Западные бренды в России

После начала вторжения ряд западных компаний поспешили продать свои активы и покинуть рынок России. Часть из них уже успела это сделать, а часть завершает процедурные сделки до сих пор.

Также определенное количество компаний осталось работать в РФ и пока не планируют продавать свой бизнес.