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Дефицит существенный, самая сложная ситуация в Херсонской области, - "Укрэнерго"

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Пятница 03 февраля 2023 11:20
Дефицит существенный, самая сложная ситуация в Херсонской области, - "Укрэнерго" Фото: дефицит существенный, самая сложная ситуация в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В энергосистеме Украины продолжает сохраняться существенный дефицит. Самая сложная ситуация в Херсонской области в результате обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, а еще один был выведен в аварийный ремонт.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения", - пишет "Укрэнерго".

Отмечается, что в Одесской области сохраняются сетевые ограничения.

До всех облэнерго были доведены лимиты потребления. В случае превышения лимитов будут применяться аварийные отключения.

"За минувшие сутки враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях. Особенно сложная ситуация после обстрелов в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области", - добавляет пресс-служба.

Также ремонтные бригады восстановили функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях на востоке и юге страны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в течение суток в Сумах и области не будут выключать электроэнергию.

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