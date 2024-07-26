Дефицит специалистов: как война и мобилизация повлияли на работу Ощадбанка
В банках Украины наблюдается дефицит специалистов. В государственном Ощадбанке не исключают, что будут привлекать женщин к работе инкассаторами.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
По его словам, мобилизация безусловно влияет на бизнес. "Хотя по сравнению с предприятиями реального сектора экономики доля мобилизованных работников в Ощаде, возможно, несколько ниже. Таких у нас около 10% от общего объема военнообязанных. Думаю, в других банках ситуация аналогичная", - сказал он.
По его словам, по поводу бронирования у банка нет никаких привилегий. "Хотя, поскольку мы являемся государственным банком и объектом критической инфраструктуры, это потенциально дает нам дополнительные аргументы в сохранении существующего количества забронированных людей. Но это не дает нам эксклюзивного права бронировать всех", - рассказал банкир.
Наумов сообщил, что в Ощадбанке 72% работников - женщины. Отвечая на вопрос о привлечении женщин к работе инкассаторами, как это делают другие банки, он сказал: "Не вижу в этом никакой проблемы. Если женщины работают в полиции, то почему они не могут работать в инкассации? Если будет необходимость, мы будем это делать" .
Глава Ощадбанка рассказал, что сейчас в банках большой дефицит юристов, специалистов комплаенса, айтишников, риск-менеджеров.
"Многие люди уехали из страны - преимущественно женщины с детьми", - сказал он.
Напомним, предприятия критической инфраструктуры, в частности, системно важные банки, могут забронировать до 50% работников.
По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине работало 63 банка. Число работников банков с начала войны сократилось со 121 до 96,8 тысяч. В 2023 году количество работников Ощадбанка сократилось на 5 тысяч до 19,5 тысячи. Государственный Ощадбанк имеет крупнейшую сеть отделений – 1 175.