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Дефіцит солі та цукру в Україні: чи варто запасатися

Фото: на сіль в Україні немає дефіциту (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні не має реального дефіциту на сіль, цукор, оцет столовий чи харчову соду. А дефіцит, що спостерігається час від часу, зумовлений лише збільшеним попитом, тому панікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву Одеської ОВА.

В ОВА кажуть, через війну спостерігається ажіотажний попит, що призводить до зростання цін.

"Проблема солі вирішена в повному обсязі за рахунок імпорту із Туреччини, Румунії, Польщі та Німеччини. Дефіцит який може виникати в окремих випадках, зумовлений лише попитом", - зазначає заступник Начальника Одеської ОВА Дмитро Радулов.

Щодо ситуації із цукром: зараз на ринку його на 40% більше, ніж у минулому році, а споживачів на 15% менше, за рахунок того, що населення частково виїхало з країни.

За словами Дмитра Радулова, дефіциту оцту зараз немає. Вся продукція регулярно надходить у точки збуту.

Сода в Україні не виробляється і останніми роками імпортувалася на 100%. Наразі, наприклад, у магазинах Одеської області ці товари є в наявності і законтрактовані в необхідній кількості.

Раніше РБК-Україна писало про те, що в цьому році ціни на гречку в Україні поб'ють всі рекорди.

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дефицит продуктов