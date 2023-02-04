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Дефицит мощности в стране уменьшился, аварийные отключения только в Одессе, - "Укрэнерго"

Фото: дефицит мощности в стране уменьшился, аварийные отключения только в Одессе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине несколько снизился дефицит мощности в энергосистеме. Аварийные отключения действуют только в Одесской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии в стране снизилось по сравнению с рабочим днем. Из-за увеличения производства на тепловых электростанциях - уменьшился дефицит мощности.

"Вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции. Также благодаря восстановлению трансформаторного оборудования на подстанции "Укрэнерго", включен в работу еще один блок на одной из электростанций", - пишет пресс-служба.

В то же время объема электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть потребление в полном объеме, в связи с чем дефицит сохраняется.

До всех облэнерго были доведены лимиты потребления, превышение которых приведет к введению аварийных отключений в регионе.

"Вследствие масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и прилегающих районах действуют аварийные отключения. Вместе с Одесской областной военной администрацией и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы питания Одессы и прилегающих районов", - добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области произошла авария на магистральной сети. В "Укрэнерго" описали ситуацию с энергоснабжением в регионе.

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УкрэнергоЭлектроэнергия