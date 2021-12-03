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Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 15:22
Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень Фото: дефіцит у бюджеті ПФУ досяг 15,6 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2021 року склали 460,1 млрд гривень, витрати - 475,7 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 15,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 298,1 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 24,4 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 162,0 млрд гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень

Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

Нагадавши, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.

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