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Дефицит кадров. Оккупанты привезли на ЗАЭС рабочих с шести атомных станций РФ, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты привезли на Запорожскую атомную электростанцию рабочих с шести российских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В связи с нежеланием работников Запорожской атомной электростанции идти на сотрудничество с оккупантами россиянам приходится привозить туда работников "Росэнергоатома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь может идти о работниках АЭС, расположенных в европейской части РФ.

Откуда прибыли российские специалисты

Фото: Россияне прибыли на ЗАЭС (sprotyv.mod.gov.ua)

В частности, это могут быть специалисты по:

  • Балаковской АЭС;
  • Калининской АЭС;
  • Курской АЭС;
  • Нововоронежской АЭС;
  • Ростовской АЭС;
  • Смоленской АЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С этого момента неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.

До этого президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Также россияне рекомендовали эвакуироваться персону, подписавшей контракты с "Росатомом".

Они должны были уехать до 5 июля. Но в "День Х" ЗАЭС продолжила работу в штатном режиме.

Вчера ГУР сообщило, что российские оккупанты заявили, что готовят штурм Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения.

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