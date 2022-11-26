Дефицит iPhone в "Черную пятницу" возник из-за беспорядков на заводе в Китае

Проблемы начались в прошлом месяце, когда рабочие покинули заводской кампус в Чжэнчжоу, столице центральной провинции Хэнань, из-за опасений, связанных с COVID. При нехватке персонала работникам предлагались премии за возвращение.

Но на этой неделе вспыхнули протесты, когда вновь нанятые сотрудники заявили, что руководство нарушило свои обещания. Рабочим, которые столкнулись с сотрудниками службы безопасности в защитных костюмах, в конце концов предложили деньги, чтобы они уволились и ушли.

Аналитики говорят, что проблемы, с которыми столкнулась тайваньская производственная фирма Foxconn, крупнейший поставщик Apple, которой принадлежит предприятие, также ускорят темпы ухода из Китая в такие страні, как Индия.

"Каждая неделя этого отключения и беспорядков, по нашим оценкам, обходится Apple примерно в 1 млрд долларов в неделю в виде потерянных продаж iPhone. Теперь примерно 5% продаж iPhone 14, вероятно, не будут реализованы", - сказал Дэниел Айвз, управляющий директор по исследованиям акций Wedbush Securities.

Айвз заявил, что спрос на устройства iPhone 14 во время праздничных выходных в Черную пятницу был намного выше, чем предложение, и мог вызвать серьезную нехватку в преддверии Рождества, добавив, что сбои в работе Foxconn, которые начались в октябре, стали серьезным "ударом под дых" для Apple.

Айвз сказал, что чеки магазинов в Черную пятницу показывают серьезную нехватку iPhone по всем направлениям.

"Основываясь на нашем анализе, мы считаем, что нехватка iPhone 14 Pro за последнюю неделю значительно усугубилась из-за очень низких запасов. Мы считаем, что во многих магазинах Apple сейчас нехватка iPhone 14 Pro… до 25-30% ниже нормы в преддверии типичного декабря", - добавил он.

Минг-Чи Куо, аналитик TF International Securities, сообщил, что более 10% мировых производственных мощностей iPhone пострадали от ситуации в кампусе Чжэнчжоу.