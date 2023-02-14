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Дефицит в энергосистеме отсутствует, но есть ограничения в Одессе. Какая ситуация со светом

Фото: какая ситуация со светом в Украине 14 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Хотя в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Это означает, что электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", - говорится в сообщении.

Как добавляют в компании, из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приходились.

"В соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком", - говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" отметили, что в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.

"Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения от ракетных и дроновых атак россиян. Также ремонтные работы непрерывно ведутся на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии потребителей", - отмечают в компании.

Как сообщалось, во вторник, 14 февраля, генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в Украине. Однако в некоторых регионах, в частности, в Одесской и Хмельницкой областях, возможны стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей.

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