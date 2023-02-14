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Отключения электроэнергии сегодня возможны только в двух областях, - Минэнерго

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 10:46
Отключения электроэнергии сегодня возможны только в двух областях, - Минэнерго Фото: отключение электроэнергии 14 февраля возможны в Одесской и Хмельницкой областях Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во вторник, 14 февраля, генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Однако в некоторых регионах, в частности, в Одесской и Хмельницкой областях, возможные стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей, отметили в пресс-службе.

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Эти успехи имеют высокую цену, цену человеческой жизни. В прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.

"В последние дни, к сожалению, случились трагические случаи. На минах подорвались автомобили ремонтников Николаевоблэнерго и Харьковоблэнерго. Есть погибший, много раненых. Искренние соболезнования близким умершего, скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Галущенко.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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